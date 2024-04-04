شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 25.. لقاء يحيى ونورهان للمرة الأولى فى بلاط السلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين لقاء للمرة الأولى ما بين نورهان وحبيبها يحيى فى بلاط السلطان، وذلك بعدما علم الأخير ببراءة يحيى وصدق نواياه وأنه بالفعل يرغب فى قتل الصباح.



ثم استمرت الحلقة فى إثارتها وشهدت مقابلة ما بين نورهان ويحيى بعدما أخبره السلطان أن تلك مكافأة له خاصة بعد قدوم نورهان لبلاطه مع زوجة ابن الصباح.



كما شهدت الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين حدثاً جديداً ممثلاً فى لقاء زوجة السلطان السلجوقى مع زوجة حسن الصباح بعدما علم السلطان بأمر وجود الأخيرة عند عمر الخيام، ولما أحضروها صارت في حماية السلطان إلا أن السلطانة استجوبتها وعلمت حكايتها بعدما ظهرت جيهان الشماشرجى فى دور زوجة السلطان.

كما شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين إخبار عمر الخيام صديقه صهبان بسره الممثل فى أن زوجة حسن الصباح استجارت بعمر الخيام وذهبت إليه، وهو ما يجعله خائفاً من شر ما سيحصل سواء حينما يعلم السلطان بذلك أو الصباح.

هذا وكانت شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين مفاجأة بعدما أصبح عمر الخيام (نيقولا معوض) في موقف لا يحسد عليه، حيث وصلته رسالة من دنيا زاد زوجة حسن الصباح (كريم عبد العزيز) تطلب منه أن يستضيفها هي ومن معها، بعد أن هربت من قصر ألموت وحسن الصباح.

وبعد أن أصابته الحيرة لبعض الوقت، قرر عمر الخيام أن يستضيف دنيا زاد ومن معها، وهو ما يجعله في موقف العدو لـ حسن الصباح، أو الشخص الذي يتحداه، وهو ما ستتطور معه الأحداث في الحلقات المقبلة.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.





مسلسل الحشاشين الحلقة 25