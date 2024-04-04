شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 25.. أحمد أبو زيد يتخلى عن أمه من أجل رباب ممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث ذهبت نوجه- رباب ممتاز، لبيت صاصا- أحمد أبو زيد، وأحضرت معها رجلين، وتشاجرت مشاجرة كبيرة مع حنان- رحاب الجمل، أم صاصا، وصدفة- ريهام حجاج، وراهنتها صدفة أن صاصا إذا خرج من حجرته سيطلقها، وبالفعل خرج صاصا وتوسلت إليه أمه حنان أن يطلق نوجه ، لكنه رفض وخرج معها من المنزل.

وكانت قد شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا مثيرة، حيث اتصل علي- سليم الترك على هاتف فرح- نور إيهاب، ورد عليه والدها- خالد الصاوي، وادعى أنه وجد هذا الهاتف وطلب من على أن يقابله لاستلامه، وبالفعل ذهب للمكان المحدد، وقام رجال فؤاد بخطف علي، وقابل والد ووالدة فرح، الذين ههدوه أن يبعد عن فرح نهائيا.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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