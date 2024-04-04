شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 10.. علي الطيب يكتشف إخبار شقيقته لسيرين خاص بحبه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلم هشام (علي الطيب) من شقيقته أنها أخبرت مليحة (سيرين خاص) بحبه لها، خلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة، بسبب عدم قدرته خلال الفترة الماضية على إخبارها بنفسه، ولكن ينزعج هشام منها، وتقنعه رحاب أن ذلك هو الأنسب أن تعلم منه قبل سفرها، لأنها إذا أجابته سواء بالموافقة أو الرفض يكون علم ذلك، ولا ينتظرها دون جدوى.

وكانت أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة شهدت إخبار مليحة (سيرين خاص) هشام (علي الطيب)، بذهابها هي وجدتها غدا إلى العريش، إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها؛ ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، والعودة إلى بلدهم، ولكن يصر هشام أن يذهب معها إلى العريش ويساعدها.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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