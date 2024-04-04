شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 10.. جودر مع زوجته شروق يتحديان الظروف الصعبة بعد حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدى جودر كل ما حدث له فى حفل زفافه على حبيبته شروق، من حرق الدكان وخناقة شومان العنتيل، خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

وقالت شروق لجودر إنها تشعر بأنها أتت بالخراب عليه بسبب زواجه منها، ليرد عليها جودر بأنهما سيبدآن حياتهما من جديد، وأن أهم شىء هو أنهما بخير، وتنتهى الحلقة بذهاب جودر لاصطياد الأسماك من أجل بيعها فى السوق.

وعادت شهرزاد للقصر مرة أخرى، لتجد شهريار يشرب الخمر مع مسرور السياف، والمحظية تودد متواجدة خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on.

ويسعد شهريار بعودتها ويطرد المحظية تودد و يطلب منها استكمال قصة جودر وترفض ليرفع السيف على مسرور السياف ويهددها إذا لم تستكمل القصة سوف يقطع رقبة السياف.

وبداية الحلقة غضبت شهرزاد من زوجها شهريار و تركت القصر وذهبت إلى منزل والدها الوزير قمر الزمان خلال أحداث الحلقة العاشرة وحكت لهم أنها لن تدخل فى صراع مع المحظية تودد.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

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