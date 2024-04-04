شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 10.. نور اللبنانية تستخدم السحر الأسود للانتقام من ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مسلسل جودر الحلقة 10 من حكايات ألف ليلة وليلة تستخدم شواهي (نور اللبنانية) الساحرة الجنية، السحر الأسود من أجل الانتقام من جودر (ياسر جلال)، بعدما قام بطعنها وشوه سمعتها، وذلك ضمن أحداث مسلسل جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة، والذي يعرض على منصة watch it وقنوات ON Tv.

سابقاً وأثناء وجود شواهي في جزيرة النحاسيين المسحورة، استطاع جودر أن يخدعها بصفته حبيبها، وقام بطعنها بالخنجر، ليخلص الجزيرة من سحرها الأسود، وعلى الرغم من أنها استطاعت النجاة، لكن ما فعله جودر أصبح وصمة عار لها أمام إخوتها وعشيرتها، لتكرس جهودها بعد ذلك في الانتقام من جودر والاستحواذ عليه لتحقيق مخططاتها في الوصول إلى الكنوز الأربعة.

تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.



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نور اللبنانية تستخدم السحر الأسود للانتقام من ياسر جلال