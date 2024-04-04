شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 25.. شريف يحاول افتعال وقيعة بين إسماعيل الغول وابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 25، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب "إسماعيل الغول" رياض الخولي، الى المنزل الذى كان يتواجد به ابنه "سامح".

وفاجأه "شريف" محمد نجاتي، بوجوده وقدم التعازى له، وتعجب "إسماعيل الغول" من وجود في منتصف الليل، ليقوم "شريف" بمحاولة افتعال وقعية بين "إسماعيل الغول" وابنه "ياسين" محمد علاء، وأخبره بأنه علم ذلك من خلال عمله.

وشهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل صيد العقارب الكثير من الأحداث، حيث علمت الشرطة بالمكان الذى يختبئ فيه "سامح الغول" أحمد ماجد، من خلال هاتف والدته "سميحة" سيمون، كما علمت "عايدة" غادة عبد الرازق بمكانه من خلال "حازم" الذى تعتمد عليه في التجسس واختراق أجهزة وهواتف عائلة الغول.

ذهبت "عايدة" للمكان الذى يتواجد به "سامح" كما ذهبت الشرطة لنفس المكان، وبعد بحث "عايدة" عنه وجدته ملقى على الأرض في آخر لحظات حياته، ليرحل نتيجة جرعة زائدة من المخدرات التي كان يتعاطاها.

وانهارت "سميحة" سيمون، وأصابتها صدمة كبير بعد وفاة ابنها "سامح"، كما انهار والده "إسماعيل الغول" رياض الخولى، وتوعد "عايدة" بأنه لن يتركها.

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