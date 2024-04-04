شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية ميم الحلقة 25.. أحمد وفيق يعرض على خالد النبوى 250 مليون جنيه لبيع منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها، عرض يحيى شاكر (أحمد وفيق) على خالد النبوي (مختار أبو المجد) 250 مليون جنيه لكى يرضخ ويبيع منزله، ويمنحه شيكا بالمبلغ، ويطلب منه التفكير، لكن خالد النبوى يصر على عدم البيع.

وكانت الحلقة شهدت ظهور رجل الأعمال يحيى شاكر والذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، ويطلب مقابلة مختار أبو المجد الذي يذهب له ويقابله ويتناقشا سويا فى موضوع بيع البيت، ويحاول إقناعه، مؤكدا له أنه خسر كل شىء.

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم أيضا بيع كريم الدالي لمنزله بعدما باعه لزوجته (سلمى) وزوجته باعت المنزل لشركة يحيى شاكر، ويطلب من طليقته حلا شيحة أن تخلى المنزل.

وكانت الحلقة السابقة شهدت انسحاب مختار أبو المجد (خالد النبوى) من برنامج كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز)، بعدما خاض في حياته الشخصية أمام المشاهدين للبرنامج، وقبل انسحاب خالد النبوي يوجه رسالة للمتابعين والمشاهدين للبرنامج، قائلا لهم إن تلك الشركة العقارية تريد محو وطمس التاريخ والحضارات والفن والعلم، وتحويل ذكريات الناس لمجرد أرقام ونقود قابلة للبيع والشراء، وأن تلك الشركة ترغب في السيطرة على أى شىء، ويوجه الناس قائلا لهم: "لا تحولوا حياتكم لأرقام تباع وتشترى".

مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



امبراطورية ميم الحلقة 25