أطفال "أهالينا" في ضيافة قصر السينما استمرارا لاحتفالات شهر رمضان



ياسر رشاد - القاهرة - استقبل قصر السينما بجاردن سيتي عددا من أطفال حي "أهالينا 2"، ضمن فعاليات برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد لأبناء المناطق المطورة "بديل العشوائيات" احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات مع ورشة حكي للتعريف بمظاهر الاحتفال بشهر رمضان، أعقبها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، وفقرة رسم على الوجه.

رسوم متحركة و مسابقات ثقافية

وتضمنت الفعاليات عرضا لفيلم رسوم متحركة، بجانب مسابقات ثقافية، واختتم اليوم بتوزيع مجلة قطر الندى وبعض الجوائز العينية على الأطفال.

وأعدت هيئة قصور الثقافة هذا العام برنامجا مميزا لأبناء أحياء الإسكان البديل يتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ومنها زيارات لقصر السينما بجاردن سيتي انطلقت مع بداية الشهر الكريم، بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وتنفذ بإشراف د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري لمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات.

قصور الثقافة تنظم حفلا لتكريم مواهب دوري الإبداع من طلبة المدارس غدا

من ناحية أخرى ، تنطم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في التاسعة مساء غد الجمعة، حفلا لتكريم مواهب دوري الإبداع والتميز والفنون، بجمعية الشبان العالمية بمنفلوط، وتأتي الفعاليات في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم ورعاية الموهوبين من طلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

فقرات فنية للمواهب و استعراضات

يتضمن الحفل المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، و فرع ثقافة أسيوط، فقرات فنية للمواهب، بجانب استعراضات فنون ومواهب الإبداع من الطلاب المشاركين بالدوري، ثم فقرة التكريم، كما تقام أمسية شعرية يشارك فيها الأديب د. رمضان حسانين والشعراء أحمد عبد الحميد، محمود زناتي، محمد عادل، رمضان زيدان، سيد حسن عبد الرحمن.

ونفذ فعاليات دوري الإبداع بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق على مدار الشهور السابقة و تنافس فيه ما يقرب من ثلاثة آلاف طالب وطالبة على مستوى الإدارة التعليمية بمنفلوط.