سوزان نجم الدين: بيتر ميمي مخرج عالمي وأعشق الجمهور المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت النجمة سوزان نجم الدين، عن سعادتها بردود الفعل التي يحققها مسلسل الحشاشين، وكذلك دورها في العمل.

وأشارت في بيان صحفي أن العمل هو الأضخم والأهم في هذا الموسم الرمضاني، وحقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية في مصر والوطن العربي بفضل كل أدوات النجاح اللي تحققت فيه، موضحة "من إنتاج ضخم، ومخرج مثقف ومتميز له رؤية متفردة هو المخرج بيتر ميمي، وكتابة الكاتب العبقري عبدالرحيم كمال، إلى جانب إسناد بطولة العمل للنجم الأكثر جماهيرية كريم عبدالعزيز".

وأكدت سوزان أنها كانت سعيدة وفخورة بالعمل ضمن هذه التركيبة الناجحة، مضيفة "وبالأخص تحت قيادة المخرج العالمي بيتر ميمي الذي أخرج شخصية ألينار من قلب سوزان بتوجيهاته وقيادته السلسة الذكية".

ووجهت سوزان الشكر للجمهور المصري الذي تعشقه على حد قولها لأنه متذوق للفن بشكل كبير ويعرف كيف يميز ويحب نجومه ليكون محفزا قوياً للإبداع وللتطور وللسعي دائماً لتقديم الأفضل.

وشارك في بطولة المسلسل: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، سامي الشيخ، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، أحمد عبدالوهاب، سارة الشامي، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.