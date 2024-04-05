صلاح عبدالله يثير الجدل بتصريحاته عن النقاب: "هيطلعوا يشتموني واتعودنا خلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان الكبير صلاح عبدالله ضيف حلقة اليوم الخميس من برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض طوال شهر رمضان على قناة "القاهرة والناس".

وتحدث الفنان صلاح عبدالله عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب الكشف عن أسرار وخبايا لأول مرة.

وتحدثت "أسما" عن تصريحه بشأن رفضه النقاب علق: "أنا عارف أن ده هيعمل لي مشاكل مع المتعصبين وممكن بعد كده أتراجع لكن لحد اللحظة اللي انا قاعد معاكي فيها دي، يعني ايه مقدرش أميز الراجل عن ست يعني ايه مقدرش اخد بالي اللي دخل بيتي ده راجل ولا ست ويعني مثلا الكهربا قطعت والدنيا ضلمة والاقي حد واتخض يعني لأنه كتلة من السواد".

واستكمل: "عارف ان ده بيعمل حساسية وهيطلعوا يشتموني والحاجات اللي اتعودنا عليها خلاص بس مش عارف دي قناعتي ولحد دلوقتي بالنسبة النقاب اللي هو كتلة سواد ده مش زي إسلامي والله أعلم، وصعب أوي بنت من بناتي تيجي تقولي هلبس النقاب وهرفض وهتبقى مشكلة وهحاول أقنعها يعني اتحجبي اتحشمي أوي إلبسي الحجاب ماشي إنما كتلة السواد دي لأ وبعدين مش مربي بناتي على كده ملتزمين ومحتشمين ومراتي برضه معاهم بحرية مش فرض ولو هحصل هحاول أقنعها بس بلاش مبالغة يعني ولو حصل هيبقى صعب عليا شوية".

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