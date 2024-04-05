شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر: "مفيش منافسة بيني وبين أختي واحنا بنفرح لبعض ولما حد بيجي له شغل نتبادل الآراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة ملك زاهر، عدم وجود منافسة بينها وبين شقيقتها ليلى، قائلة: "مفيش منافسة بيني وبين أختي واحنا بنفرح لبعض ولما حد بيجي له شغل نتبادل الآراء وكل عمل بيجي لحد فينا كأنه عملها ووجودي في بيت فني بابا واخواتي مؤثر عليها فنيا".

وأشارت ملك زاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، إلى أنها عملت كثيرا على شخصيتها في مسلسل محارب، مضيفة: "اشتغلت على الشخصية عشان اعرف اخلي الناس تضايق من رندا وتستفز منها، وفيديوهات الهزار على المسلسل في البداية كانت الناس مبسوطة منها".

وعن موقفها من مشاهدة اعمالها، ردت: "قبل أي حاجة بكون متوترة ومش بتفرج على نفسي وقت التصوير وبعد انتهاء التصوير نقعد نتفرج وانتظر رأي أسرتي وهما أول ناس وأكثر من أهم مشجعين بينقدوا عشان يقولوا لى كلام مش مجاملة وانتظر رأيهم وشهر رمضان ده كلنا بنصور ومش بنشوف بعض".

