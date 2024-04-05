شكرا لقرائتكم خبر عن طارق النهري: مسلسل المعلم ثري شعبيا واجتماعيا وأخذت 3 كرابيج بجد في جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان طارق النهري، عن سعادته بتجربة المشاركة في مسلسل المعلم وتقديم أدوار الشر بشكل مختلف، موضحا أن فكرة المعلم وسوق السمك من الناحية الدرامية الموضوع ثري جدا شعبيا واجتماعيا ووجدوا في هذا العمل حاجة منشودة.

وقال طارق النهري، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أن الشركة المنتجة والنجم مصطفى شعبان والمخرج مرقص عادل اجتمعوا على توليفة فيها ثراء شديد في علاقات درامية وصراعات شر وخير، مشيرا إلى أن الصورة كانت رائعة ومجهود لإظهار الصورة بهذا الشكل الرائع.

وأشاد طارق النهري، بتجربة مسلسل جودر وأنه عمل مبهر مع مخرج عبقري مثل إسلام خيري والفنان ياسر جلال، مؤكدا أن الشركة المتحدة لم تدخر جهدا لخروج الصورة بهذا الشكل، مضيفا: "أنا صورت في 3 أيام، ولكن كانوا هلاك وتعب، ونور فنانة عبقرية، والمسلسل بيرجعنا للدراما المصرية القديمة القوية".

وتابع: "الديكورات في مسلسل جودر تعطيك الشعور بأنك ملك، وكل العناصر كانت متوفرة، وفي مشهد ضربي في مسلسل جودر أخذت 3 كرابيج بجد".

