شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 25.. المعلم يقرر استمرار عمل صيدلية زمزم والجنتل يضغط لسفر ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بطلب فاتن شقيفة المعلم تربية حسن ابنه المعلم، ولكن رفض، إذ قرر أن يترك المنزل حزناً على زمزم وينتقل إلى منزل آخر، كما أعطى المعلم مفتاح الصيدلية لصديقة زمزم وأكد عليها أن تباشر عمل الصيدلية وتتصدق على الغلابة.

كما تحدث الجنتل مع ابنته بخصوص السفر خارج البلاد، خاصة أنه حاول إقناعها بتعرضه للكثير من المشاكل، ولكنها اعترضت على السفر، ولكنه ضغط عليها بسبب المشاكل ويرغب أن تكون بعيدة عن تلك المشاكل.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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