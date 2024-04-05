شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 25.. المعلم يجبر الجنتل على ترك الفيلا ونقل ملكية المحلات له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث طالبت ملك والدها الجنتل أن يقول لها الحقيقة ولماذا يرغب فى سفرها، خاصة أنها تشك فى عمله، وقالت له: "مش انت بتشتغل فى السمك والأنتيكات، أومال عايزنى أسافر ليه"، ليرد عليها الجنتل الذى ويحاول بدوره إقناعها أن تبتعد عن المشاكل خاصة أنه فقد شحنة سمك كبيرة وسوف يخسر كل شىء.

كما ذهب المعلم للجنتل وطلب منه أخذ الفيلا التى سيسكن فيها، ولكن الجنتل حاول إقناعه بأن يترك المعلم الفيلا، ولكنه رفض، كما أكد على الجنتل أن يكتب كل محلات السوق له بيع وشراء، بالإضافة إلى أى شيكات أو إيصالات الأمانة التى أخذها على الصيادين، ليوافق الجنتل ويبدأ فى إخلاء الفيلا.

وبدأت الحلقة 25 من مسلسل المعلم بطلب فاتن شقيفة المعلم تربية حسن ابنه المعلم، ولكن رفض، إذ قرر أن يترك المنزل حزناً على زمزم وينتقل إلى منزل آخر، كما أعطى المعلم مفتاح الصيدلية لصديقة زمزم وأكد عليها أن تباشر عمل الصيدلية وتتصدق على الغلابة.

كما تحدث الجنتل مع ابنته بخصوص السفر خارج البلاد، خاصة أنه حاول إقناعها بتعرضه للكثير من المشاكل، ولكنها اعترضت على السفر، ولكنه ضغط عليها بسبب المشاكل ويرغب أن تكون بعيدة عن تلك المشاكل.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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