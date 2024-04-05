شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 25 .. العوضى يشارك وفاء عامر فى متجر الخشب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث تعافى عرب - أحمد العوضي، من المخدرات، وقرر هو وأبو عمار وأصدقاؤه أن يفتح متجر خشب جديد، وطلب عرب من أبو عمار أن تكون صباح - وفاء عامر، شريكة له في المتجر، وعندما اعترضت صباح لأن عبد ربه - رياض الخولي، سلب منها كل ممتلكاتها، فقال عرب أنه يريد مشاركتها باسمها فقط، ووافقت صباح.

وكانت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، شهدت أحداثا مثيرة، حيث قامت حنان - دينا فؤاد، بوضع منوم في العصير لعبد ربه - رياض الخولي، مما يجعله ينام كل ليلة، وبالصدفة اكتشف عبد ربه المنوم في درج حنان، وتشاجر معها مما جعلها تستفزه وتهينه هي الأخرى فقام بدفعها وتهديدها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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