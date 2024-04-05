شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 25.. مصطفى شعبان يؤكد لشقيقته عودة حق والده وملكية سوق السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثاً مختلفة، حيث قابلت ملك ابنة الجنتل، المعلم مصطفى شعبان، وأخبرته أنها زارته من قبل فى شادر السمك لكي تشكره على ما فعله معها من قبل، وطلبت رقم هاتفه، وأثناء محادثتهما عنفها والدها وطالبها بإنهاء الحديث معه فورا. كما أكد المعلم لشقيقته أن حق والدها سيعود خلال فترة قصيرة، وسيكونون ملوك سوق السمك مرة أخرى.

وبدأت الحلقة 25 من مسلسل المعلم بطلب فاتن شقيفة المعلم تربية حسن ابنه المعلم، ولكن رفض، إذ قرر أن يترك المنزل حزناً على زمزم وينتقل إلى منزل آخر، كما أعطى المعلم مفتاح الصيدلية لصديقة زمزم وأكد عليها أن تباشر عمل الصيدلية وتتصدق على الغلابة.

كما تحدث الجنتل مع ابنته بخصوص السفر خارج البلاد، خاصة أنه حاول إقناعها بتعرضه للكثير من المشاكل، ولكنها اعترضت على السفر، ولكنه ضغط عليها بسبب المشاكل ويرغب أن تكون بعيدة عن تلك المشاكل.

طالبت ملك والدها الجنتل أن يقول لها الحقيقة ولماذا يرغب فى سفرها، خاصة أنها تشك فى عمله، وقالت له: "مش انت بتشتغل فى السمك والأنتيكات، أومال عايزنى أسافر ليه"، ليرد عليها الجنتل الذى ويحاول بدوره إقناعها أن تبتعد عن المشاكل خاصة أنه فقد شحنة سمك كبيرة وسوف يخسر كل شىء.

كما ذهب المعلم للجنتل وطلب منه أخذ الفيلا التى سيسكن فيها، ولكن الجنتل حاول إقناعه بأن يترك المعلم الفيلا، ولكنه رفض، كما أكد على الجنتل أن يكتب كل محلات السوق له بيع وشراء، بالإضافة إلى أى شيكات أو إيصالات الأمانة التى أخذها على الصيادين، ليوافق الجنتل ويبدأ فى إخلاء الفيلا.