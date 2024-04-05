شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 25 .. العوضى يتوعد وليد فواز بعد شرائه نصيب أخيه من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث اعترف علي - محمد أحمد ماهر، لعرب - أحمد العوضي، وأمه ماجدة - سلوى عثمان، أنه باع نصيبه في البيت لرباح - وليد فواز، فتشاجر عرب مع أخيه وطرده من المنزل، وذهب لرباح وتشاجر معه مشاجرة كبيرة، وتوعده إذا لم يقم ببيع نصيب أخيه مرة أخرى.

وشهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث أقام عرب - أحمد العوضي، افتتاحا كبيرا لمتجر الخشب الذي امتلكه هو والجياشين، وقام بعمل خصومات كبيرة على الخشب، وخرج عبد ربه - رياض الخولى من متجره فذهب له عرب وحدثت مواجهة بينهما، وتوعده عرب أنه سيأخذ حقه منه، كما كشف له عبد ربه أنه من قتل أبه، فتوعد عرب أنه سيأخذ حق أبيه أيضا.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان