المطرب أمير الكعبي يطلق أحدث أعماله يطرح الغنائية بعنوان " العودة "

ياسر رشاد - القاهرة - يكشف المطرب أمير الكعبي نجم برنامج المواهب اكس فاكتور يستعد لطرح أغنية العودة جديدة خلال أيام.

يستعد المطرب أمير الكعبي أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "العودة" عبر موقع "اليوتيوب" ومنصة العالمية.



تابع المطرب أمير الكعبي نجم برنامج المواهب اكس فاكتور لطرح أغنية خليجية جديدة بعنوان العودة .

أشاد المطرب أمير الكعبي بالتجربة التي عاشها في "العودة "، وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه الخليجيين، وإنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.

واضافه أمير الكعبي نجم برنامج المواهب اكس فاكتور حاليا لعدة أغاني جديدة منها أغنية من ألحانه بعنوان «العودة».

وأيضا أغنية موضة العودة، التي من المقرر طرحها خلال أيام قليلة من العيد الفطر، واختار أمير الكعبي نجم برنامج المواهب اكس فاكتور أن يناقش أزمة الأخلاق والتربية في العصر الحالي، وهي القضية التي ينشغل بها كل أسرة في مصر والوطن العربي مع توغل التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية التي تساهم في تحسين الأخلاق لدى النشء الجديد.

وقال أمير الكعبي نجم برنامج المواهب اكس فاكتور : هدفي إرسال رسالة لكل أب وأم مسؤولة عن الأبناء من خلال موضوع أغنية موضة الذنوب، لافتا إلى أنه يعتبره موضوع مختلف تماما عن المتاح حاليا .



يقول المطرب أمير الكعبي نجم برنامج المواهب اكس فاكتور إنه موضوع الاغنية هادف وأنا على أمل أن يصل لكل بيت عربي وأضاف أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة

و يذكر ان المطرب أمير الكعبي نجم برنامج المواهب اكس فاكتور يسعى لفرض الغناء الطربي في مصر والدول العربية من خلال تصحيح المفاهيم لدى الناس، يسعى لجمع المستمعين حول الأغنية الكلاسيكية ذات المعنى الهادف، رغم ما تعرض له من صعوبات إلا أنه لم يفعل كما فعل غيره من الشباب بالاتجاه إلى أغاني السوشيال ميديا الهابطة ليحقق تريند دون أصل أو موهبة حقيقية، لذلك قرر محاربة هذا السلوك عند الجمهور ووضعهم مرة أخرى أمام أنفسهم ليقرروا أي فن يمكن أن يكون هو التريند.