شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش ونيكى ميناج أبرز المطالبين بالحماية من الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مجموعة تضم أكثر من 200 موسيقى عالمى رسالة مفتوحة تدعو إلى توفير الحماية ضد الاستخدام المفترس للذكاء الاصطناعى، الذى يحاكى أشكال الفنانين البشريين وأصواتهم.

يشمل الموقعون أنواعًا وعصورًا موسيقية، بدءًا من نجوم الصف الأول مثل بيلى إيليش وجى بالفين ونيكى ميناج، بالإضافة إلى مشاهير الروك آند رول مثل ستيفي ووندر وريم، كما وقع المتحدثين الرسميين باسم فرانك سيناترا وبوب مارلي أيضًا.

تطالب الرسالة، التى أصدرتها مجموعة الدفاع عن حقوق الفنانين، على نطاق واسع بأن تتعهد شركات التكنولوجيا بعدم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقوض أو تحل محل مؤلفي الأغاني والفنانين من البشر.

وجاء فى الرسالة: "يجب وقف هذا الاعتداء على الإبداع البشري، ويجب علينا أن نحمي من الاستخدام المفترس للذكاء الاصطناعي لسرقة أصوات الفنانين المحترفين وأمثالهم، وانتهاك حقوق المبدعين، وتدمير النظام البيئي للموسيقى".

ولا تدعو الرسالة إلى فرض حظر تام على استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى أو الإنتاج، قائلة إن الاستخدام المسئول للتكنولوجيا يمكن أن يكون له فوائد للصناعة، واستخدم منتجو الموسيقى أدوات الذكاء الاصطناعى بعدة طرق فى السنوات الأخيرة، وفى إحدى الحالات استخدموا الذكاء الاصطناعى لعزل غناء جون لينون عن مسار تجريبى قديم واستخدامهم لإنشاء أغنية البيتلز "الجديدة" التي تم إصدارها العام الماضي.

يعد خطاب تحالف حقوق الفنانين جزءًا من رد فعل على مستوى الصناعة من قبل الفنانين والمبدعين ضد استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تستمر التكنولوجيا في تقديم القضايا الأخلاقية والقانونية المحيطة بانتهاك حقوق الطبع والنشر وحقوق العمل.

وسعت نقابات الفنانين ومنظمات المناصرة إلى الضغط على المشرعين وشركات التكنولوجيا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، في حين أصبحت الاستوديوهات مهتمة بقدرته على خفض تكاليف الإنتاج.

كان القلق بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الأغاني والنصوص، أو إنتاج الصور ومقاطع الفيديو للممثلين والفنانين، في قلب العديد من مفاوضات العقود وإضرابات نقابات صناعة الترفيه فى عام 2023.

كما لفت انتشار الصور الإباحية التي صنعها الذكاء الاصطناعي للمغنية العالمية تايلور سويفت مزيدا من الاهتمام بالاستخدام الضار للتزييف العميق، ودفعت في وقت سابق من هذا العام المشرعين إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تجريم الصور الجنسية غير التوافقية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.