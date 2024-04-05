ميرنا وليد - بيروت - وقع الممثل المصري حمدي الميرغني وزوجته الممثلة المصرية إسراء عبد الفتاح، في مقلب "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الممثل ومقدم البرامج المصري رامز جلال.

وظهر حمدي في البرنامج بإطلالة كاجوال، إذ ارتدى "تي شيرت" "T-Shirt"، باللون الأبيض، ومنقوش عليها رسوم باللون الأسود، على شكل سلك شائك ودبابيس على شكل قلب ووردة، ووضع داخل القلب حرفي DG، أي شعار دار "Dolce & Gabbana".

ويبلغ سعر التي شيرت 800 دولار أميركي.

ونسقت إسراء ثيابها مع ثياب زوجها، وارتدت مثله تي شيرت بيضاء، واختارا بنطلون أسود مع التي شيرت.

كانت هذه تفاصيل خبر خلال حلقته مع رامز جلال.. حمدي الميرغني بإطلالة كاجوال وهذا سعر الـT-Shirt التي ارتداها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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