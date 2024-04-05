بعد أن أعلنت إعتزالها الفن.. ليزو توضح

ميرنا وليد - بيروت - طمأنت المغنية العالمية ليزو محبيها أنها لم تترك صناعة الموسيقى، وذلك بعد ان كانت قد أعلنت في تصريح سابق أنها "تستقيل" وسئمت من التعرّض للسخرية عبر الإنترنت.



ونشرت ليزو عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو، أكدت فيه أنها لن تبتعد عن الأضواء في أي وقت قريب. وشرحت أنها كانت تقصد أنّها "توقفت عن إعطاء أي أهمية للطاقة السلبية" لا للغناء أو كتابة الأغاني.

وأضافت: "عندما أقول إنني اعتزلت، أعني أنني توقفت عن إعطاء أي اهتمام بالطاقة السلبية... ما لن أتوقف عنه هو متعة حياتي، أي تأليف الموسيقى، والجمع بين الناس. إذا كان بإمكاني فقط منح شخص واحد الإلهام أو الدافع للدفاع عن نفسه، والقول إنّه توقف عن السماح للأشخاص السلبيين والتعليقات السلبية بالفوز، فهذا يعني أنني قد فعلت أكثر مما كنت أتمناه".

وجهت ليزو شكرها لمحبيها على الحب الكبير الذي تلقته منهم، وقالت أنّ ذلك يعني لها كثيراً.

