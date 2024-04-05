شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا: أولادى كرهوا فيلم Barbie وأنا أتفق معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المغنية العالمية شاكيرا حول فيلم Barbie، وكشفت أن ولديها "يكرهانه"، حيث سُئلت الفنانة في مقابلة مع مجلة Allure عما إذا كانت قد شاهدت الفيلم الذي أخرجته جريتا جيرويج، والذي صدر الصيف الماضي، وقالت إنها شاهدته.

وصرحت شاكيرا قائلة: "لقد كره أبنائي فيلم Barbie تمامًا، لقد شعروا بشىء غير مريح في العمل، وأنا أتفق معهم إلى حد ما، خاصة أننى أقوم بتربية ولدين، وأريدهما أن يشعرا بالقوة أيضًا بينما يحترمون النساء".

وتابعت شاكيرا قائلة: "أنا أحب الثقافة الشعبية عندما تحاول تمكين المرأة دون حرمان الرجال من إمكانية أن يكونوا رجالاً، وأن يوفروا الحماية لهم أيضًا، وأنا أؤمن بمنح المرأة كل الأدوات والثقة بأننا نستطيع القيام بكل ذلك دون أن نفقد جوهرنا، ودون أن نفقد أنوثتنا، وأعتقد أن للرجال هدفًا فى المجتمع وللنساء هدف آخر أيضًا، نحن نكمل بعضنا البعض، ولا ينبغي أن نضيع هذا التكامل".