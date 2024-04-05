صورة نادرة للأميرة ديانا في أول يوم دراسي في المدرسة

ميرنا وليد - بيروت - شارك شقيق الأميرةديانا تشارلز سبسنر، البالغ من العمر 59 عاماً، متابعيه صورة نادرة له برفقة شقيقته، تعود إلى أيام الدراسة، وذلك تزامناً مع موعد نشره الجديد "A Very Private School".



ويعود تاريخ الصورة إلى عام 1968، ظهرت فيها الأميرة ديانا وتشارلز سبنسر وهما يرتديان زيّاً باللون الأحمر، في يوم مهم في تعليمه عند بلوغه سن الرابعة.

وأرفق تشارلز سبنسر منشوره بتعليق قال فيه: "في أول يوم لي في المدرسة، في سبتمبر 1968، التقط والدي هذه الصورة لي ولأختي ديانا، قبل أن يقودنا إلى سيلفيلد، مدرسة ابتدائية جميلة حقاً في كينغز لين، نورفولك. كانت مديرة المدرسة السيدة جين لو، سيدة حنونة وتهتم وتحب أولادها وبناتها".

وأضاف سبنسر: "بقيت هناك حتى عام 1972، عندما ذهبت إلى المكان الذي أطلق عليه- في كتابي- مدرسة خاصة جداً".

