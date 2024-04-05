خاص وبالفيديو- هجوم كبير على صلاح تيزاني "أبو سليم" وفرقته والجيش اللبناني يتدخل

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة، تحدث أبو سليم عن الدعوات الكثيرة التي كان يتلقاها وفرقته، للمشاركة في نشاطات وطنية وفنية وإجتماعية.

وكشف أبو سليم عن الهجوم الذي تعرض له وفرقته، ما إستدعى تدخل عناصر الجيش اللبناني.

لمعرفة كل ما قاله أبو سليم، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو المرفق.