بالفيديو- محمد إمام يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "كوبرا"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد إمام مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو كشف من خلاله عن انتهاء تصوير مسلسل "كوبرا" الذي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان 2024.

وظهر محمد إمام في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الخاصة، وهو يحتفل مبانتهاء التصوير، وسط تفاعل وفرحة العاملين في المسلسل.

وأرفق إمام مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "أحلى فركش.. أجمد ناس.. أنجح مسلسل".

يذكر أن مسلسل "كوبرا" من تأليف أحمد محمود أبو زيد و إخراج المخرج المصري أحمد شفيق، وبطولة الممثلين المصريين محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، الحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف.



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