لطيفة تستذكر والدتها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الفنانة التونسية لطيفة والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الحمدلله على نعمة الايمان بالله وبيوم الاخره اكثر احساس مقوينى ومصبرنى برغم الدموع والحزن على فقدان اغلى ام واغلى من احبنى فى هذه الدنيا .

صلواتى ودعواتى وقراءتى للقران الكريم كله لروحك يا ميمتى ياروحى . الدنيا أصبحت تافهه ولا تسوى من غيرك يا رب تصبرنى وتقوينى بقدر حبى ليها".

وكانت لطيفة قد طرحت دعاء "أمي"، على طريقة الفيديو ليريكس، والذي أهدته إلى روح والدتها الراحلة، وذلك قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

"دعاء أمي"، من كلمات كريم حكيم، لحن وتوزيع موسيقي خالد فتوح.