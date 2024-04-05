ماغي بو غصن: "فخورة بكل هالنجاح"

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الممثلة ماغي بو غصن بالشكر لكل ما يُكتب عن مسلسل "ع أمل"، معبرة عن فخرها بنجاحه، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "ما بعرف كيف عبّر عن كل الكلام اللي عم تكتبوه.
شكراً على كل كلمة.. وتحليل وتفاعل ورأي.. فخورة بكل عنصر بهالعمل وفخورة بكل هالنجاح. شكراً وبس".
وكانت كشفت ماغي بو غصن، أن هناك أخباراً غير صحيحة يتم تداولها عن مسلسل "ع أمل"، اذ كتبت: "في قصص كتير عم تنحكي عن المسلسل على السوشال ميديا مش حقيقية.. ما تصدقوا كل شي بتقروه.. في ناس عم تقول انها معنا بالمسلسل وهيي مش معنا.. وفي أحداث عم يتناقلوها مش صحيحة.. كم حلقة ومنعرف كل شي".
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