نادين نسيب نجيم تأخذ رأي جمهور "2024 " بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - رغبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بأن تأخذ رأي جمهور مسلسل "2024"، حول اذا كان "لؤي" قد ظلم "سما".

وكتبت نادين على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "بعد ما حضرتوا الحلقة ٩ برأيكم لؤي ظلمها لسما؟ وبيستاهل إنه تسامحه؟ أو سما معها حق إنها تلومه على كل شي صار فيها وببنتها؟"

وكانت شكرت نادين نسيب نجيم الكاتب السوري بلال شحادات على نص مسلسل "2024".

وكتبت: "تحية للكاتب بلال شحادات، جبت اجلنا دمرتنا بكيتنا فوتنا حطيان بس منحبك، شكراً على النص الحلو، مش هينة نطلع بجزء ثاني قوي ويكون قد التحديات واكثر".

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