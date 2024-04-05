ريماس “مميّزة” مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح مجموعة منوعة من الإنتاجات الغنائية الضخمة بدءاً من عيد الفطر السعيد، تتعاون من خلالها مع نخبة من نجوم الأغنية العربية.

ومن بين الأعمال الغنائية التي ستصدرها الشركة، أغنية جديدة للفنانة التركية ريماس بعنوان “أنا مميّزة” من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو مصطفى وتوزيع عمرو الخضري.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني بين الفنانة ريماس و لايف ستايلز ستوديوز، إذ يحمل كليب أغنية “أنا مميّزة” توقيع المخرج متيم الذي كانت قد تعاونت الشركة معه سابقاً وتدعم موهبته ومنظور إخراجه المتطور.