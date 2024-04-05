بعد 3 أشهر على طلاقهما.. القطيعة تقع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغى الفنانان المصريان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز متابعتهما لبعض حبر حسابيهما على تطبيق “إنستغرام”، في خطوة لافتة بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على طلاقهما.

وفوجئ المتابعون بخطوة الثنائي السلبية تجاه بعضهما، في حين أشارت تعليقات كثيرة إلى أنها جاءت عقب انتهاء فترة العدّة الشرعية بعد الطلاق.

وكانت عبد العزيز أعلنت انفصالها عن العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير”.

وكان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان “وشوشة”، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص على إهداء جائزته لها، قائلًا: “أهدي الجايزة دي لوحش الكون”، في وسط ضحك هيستيري من النجمة الشهيرة.