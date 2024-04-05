أين صور وائل كفوري كليب " وقت هدية " ؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن طرح الفنان اللبناني وائل كفوري مساء الأربعاء، أغنيته المنتظرة "الوقت هدية" على يوتيوب والمنصات الموسيقية، تساءل الكثيرون عن مواقع تصوير الكليب، وهي في مبنى تلفزيون لبنان بمنطقة الحازمية، وفي مسرح المدينة في منطقة الحمرا في لبنان.
"الوقت هدية" كتب كلماتها ولحنها رامي شلهوب، الميكس والماستر لـ جمال ياسين، تسجيل صوتي رالف سليمان، والكليب من إخراج دان حداد.
ويقول مطلع الأغنية :
"يا وقت اللي عم يمرق، على مهلك روق شوي، عشت وشفت، كل البشر، حافظهن كرجة ميّ..
غير البشر كلهن هي
في شعور جديد عليي
نظرتها ضحكتها
علّموني الوقت هدية
من نظرة صرت الناس
من عيونها بعرف سرها
واللي جوا بقلوبن
مش متل اللي مبيّن برّا
شفت بقلبها يلّي
ما شفته قبلها بالمرة
هيّي غيرهن كلهن هيّي
في شعور جديد عليّي
نظرتها ضحكتها
علّموني الوقت هدية".
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