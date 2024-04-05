ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان السعودي عبادي الجوهر صورة جمعته بالأمير بدر بن عبد المحسن، وتمنى له الصحة حيث أنه يمر بوعكة صحية.

وكتب الجوهر تعليقاً على الصورة التي نشرها على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"اللهم اشفي الاخ و الصديق الأمير بدر بن عبد المحسن شفاء لا يغادر سقمًا ، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين".

الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله كتب :"اللهمّ اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا سلامتك يالبدر ، والله يطوّل لنا بعمرك بدر بن عبد المحسن".

الفنانة الإماراتية أحلام كتبت : "اللهم ما عجز عنه الأطبّاء فأنت ربّ الأطبّاء، أنت القويّ الذي لا يعجزه شيء، اللهم يامن شفيت أيوب، وكشفت الضرّ عن يعقوب، اشفِ وعافِ الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن اللهم انزل عليه شفاءً من عندك لاشفاء الا شفاؤك شفاء لايغادر سقما ورد له صحته واكشف الضرّ عنه يا رحمن يا رحيم".

الفنانة السورية أصالة كتبت : "أدعو الله أن يشفيك أميرنا الراقي بشعره وأخلاقه وحديثه وتكوينه تعلقنا بك حتى أصبحنا نشعر أننا معك وكل يوم نراك عشنا معك أحلى ذكريات وأصبحت منّا نرجو من الله أن يعافيك وتعود لنا كما عهدناك في بسمتك كل الأمان أميرنا الحبيب قلوبنا معك بدر بن عبد المحسن".



كانت هذه تفاصيل خبر أحلام وعبد المجيد عبد الله وأصالة وغيرهم يتمنون الشفاء للأمير بدر بن عبد المحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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