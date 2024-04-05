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مسلسل حق عرب يتصدر "التريند"فى الدول العربية وسط تفاعلات نارية من الجمهور

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق مسلسل حق عرب، للنجم أحمد العوضي، نجاحاً كبيراً، كما أنه تصدر مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر، فيسبوك، يوتيوب" وسط أجواء تفاعلية نارية مليئة بالإثارة والتشويق، وذلك بعدما تمكن المسلسل من جذب الجمهور منذ عرض حلقاته الاولى، من داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، وتمكن المسلسل من تصدر مؤشر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب، مع تفاعل كبير من الجمهور.

مسلسل حق عرب يتصدر "التريند"
تصدر مسلسل حق عرب التريند الأول في أغلب الدول العربية، أبرزهم "مصر، ، لبنان، تونس"، خاصة بعد ساعات قليلة من عرض أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 25 على القنوات الناقلة له، لذلك يتشوق المشاهد لمتابعةأحداث  الحلقة القادمة.

مسلسل حق عرب
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مسلسل حق عرب
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مسلسل حق عرب
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مسلسل حق عرب
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مسلسل حق عرب 
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مسلسل حق عرب


قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب الفنان أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 26

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 26، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.
 

كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 26، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.

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حق عرب الحلقة 26|كيف سينتقم رياض الخولي من حنان بعد خيانتها له؟

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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