بشخصية من “والت ديزني”.. حورية فرغلي بخوض تجربة المسرح للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” الملصق الدعائي لمسرحية “رابونزل بالمصري”، وهو أول عمل مسرحي للأطفال من تقديمها، حيث تجسّد خلال المسرحية شخصية “رابونزل” الشهيرة، والتي أنتجتها شركة “والت ديزني”.

وعلّقت حورية على الملصق قائلةً: “انتظروني لأول مرة على المسرح مع الأطفال قمة سعادتي وأنا أكون سبب في سعادة الأطفال”.

وكانت حورية فرغلي قد عبّرت عن حماستها للعمل المسرحي من قبل بقولها: “بصراحة، عشان ربّنا حرمني من الأطفال فأنا بعشق الأطفال ولقيت إن مفيش شغل ومفيش حاجة حلوة اتعرضت عليَّ عشان أقدّمها فقررت إني أعمل مسرحية للأطفال ودي أول مرة في حياتي أقف على خشبة مسرح”.

وقد ظهرت شخصية “رابونزل” للمرة الأولى في فيلم Tangled الأميركي الصادر عام 2010، وهو يدور حول أميرة تختطفها امرأة عجوز وتحبسها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي يتميز بقدرة خارقة على إعطاء النساء جمالاً دائماً، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرّر من السجن.