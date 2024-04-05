نجوى كرم تعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل لمحبيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن استعدادها لطرح عمل غنائي جديد تتعاون فيه للمرّة الأولى مع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، من خلال غناء قصيدة من كلماته، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، على أن تُطرح الأغنية قريباً من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وتصدّر اسم نجوى كرم “الترند” على موقع “إكس” خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن العمل المرتقب.

وعلّقت “شمس الأغنية اللبنانية” على الإعلان عن الأغنية بقولها: “لطالما استمتعت بأعمالهما، واليوم تشرّفت بالغناء لهما. قريباً جديدي من كلمات سموّ الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال. العيد عيدين”.

الى جانب ذلك، تستعد نجوى كرم لسلسلة من النشاطات الغنائية والفنية خلال الفترة المقبلة من العام 2024 سيتم الكشف عنها لاحقاً وتباعاً في موعدها.