بعد اتهامه بسرقة أموالها.. شيرين عبد الوهاب تردّ على تصريحات حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تصريحات طليقها حسام حبيب، والتي أدلى بها خلال استضافته في برنامج “على المسرح” الذي تقدّمه الإعلامية منى عبد الوهاب، بشأن اتهامها له بسرقة سيارتها وأخذ أموالها، نافيةً أن تكون قد وجّهت إليه أي اتهامات بالسرقة.

وقالت شيرين في تصريحات صحافية: “أنا مقولتش إن حسام حبيب حرامي، وعمره ما سرق مني حاجة، ولا أخد مني فلوس، وكل الكلام اللي قاله في البرنامج صحيح”.

وكانت شيرين قد نفت في تصريحات سابقة كل ما تردّد في الفترة الأخيرة عن عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، مؤكدةً أن علاقتهما أقوى من علاقة أي زوجين، ورغم الانفصال لا تزال علاقتهما مبنية على الاحترام والتقدير. إذ قالت: “لم يحدث هذا الأمر أبداً، وإذا تزوجت مرة أخرى فسأخرج وأُعلن الخبر للجميع مثلما حدث في إعلان طلاقنا، وعلاقتي بحسام حبيب أقوى من علاقة أي زوجين، لا بل هي مثل علاقة الدم بالإنسان، لا يفرّقهما شيء، وأتمنى على الجمهور أن يركّز في أعمالنا الفنية أكتر من حياتنا الشخصية، فلكل علاقة حُرمة وخصوصيات من الأفضل عدم الحديث عنها في العلن”.

وعن المبالغة في الحديث عن علاقتها بحسام حبيب، قالت شيرين عبد الوهاب: “هذا الأمر أصبح مزعجاً ومملاً، فهناك أحداث في الحياة تشغل الجمهور أهم من علاقتي بحسام، وأنا اتخذت قراراً بعدم التحدث عن حياتي الشخصية نهائياً، وأتمنى أن يركّز الجمهور على أعمالنا الفنية التي نقدّمها من أجله”.