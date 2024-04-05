“لا يُضحكني”.. حسن البلام بتصريحات صادمة عن عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد الفنان الكويتي والكوميديان الخليجي الكبير حسن البلام أن الممثل المصري القدير عادل إمام لا يُضحكه، على الرغم من إنه مدرسة فنية كبيرة وفنان عظيم لا مثيل له.

وأوضح البلام خلال حلوله ضيفاً على الإعلامي المصري عمرو أديب والنجمة السورية أصالة نصري في برنامج Big Time Podcast، أن مشهداً واحداً لـ “الزعيم” يضحكه، وهو في مسرحية “الواد سيد الشغال” وقال فيه: “يقولون إن أبا سفيان ذهب بتجارة إلى الشام، فخرج عليه أتباع الدين الجديد، ولكنه كان ماكراً فاتخذ طريق صلاح سالم”.

ولفت البلام إلى استمتاعه أكثر بأداء وأعمال الفنانين محمد نجم ومحمد هنيدي وأحمد حلمي، من حيث “الإفيهات”.

وفي سياق آخر، عبّر حسن البلام عن ندمه على تقديمه شخصية المرأة في أكثر من عمل فني، ما تسبّب برفض عائلات كثيرة له حين تقدّم لخطبة بناتهن، وبالتالي تأخّره في الزواج ليستقبل مولوده الأول وابنته الوحيدة في سنّ الـ45.