هكذا رد أحمد زاهر على إتهام بناته بدخول الوسط الفني بالوساطة

ميرنا وليد - بيروت - عادة ما يتم توجيه إتهامات للممثلات المصريات ليلى وملك ومنى أحمد زاهر، بدخول الوسط الفني، من خلال وساطة من والدهنَ الممثل المصري أحمد زاهر.



وقد رد أحمد زاهر على هذا الإتهام، وقال: "أي شخص يدخل الوسط الفني بالواسطة لو لم يكن موهوباً فلن ينجح، وأنا ليست لي علاقة بدخول بناتي عالم الفن، كل واحدة منهن طُلبت وحدها ولا يد لي في ذلك، لكن مَن يقولون ذلك لا بد من أن يربطوا بيني وبين هذا الأمر، والهجوم على بناتي وانتقادهن وراءه لجان مدفوعة".