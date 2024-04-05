بالصور- سلمى أبو ضيف تتألق بأناقتها و جمالها..و سعر إطلالتها سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف عيون الجمهور بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص من خلال صور مميز، حيث ظهرت بلوك بغاية الأناقة من دار أزياء prada إرتدت فيه سترة باللون الأسود واسعة مع تنورة قصيرة سوداء زينت بالخيوط المتدلية منها وصل سعرها إلى 4.

200 يورو، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، كما و حملت حقيبة يد من prada و يصل سعرها إلى 6.500 يورو.

و في وقت سابق، شاركت سلمى أبو ضيف مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله كواليس التصوير المراحل التي مر فيها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" و الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني هذا العام، و علقت شاكرةً طاقم العمل بالقول: "أعلي نسبة مشاهدة خلص و خلصت معاة حكاية شيماء و عائلة فتحي البنهاوي و اللي لخص حكاية شيماء و السبب الرئيسي من وجهة نظري للي هي وصلتلة هو أخر مشهد في المحاكمة و هي بتقول، أنا عايزة أقول حاجة أخيرة يا باشا - أنا عمري ما كنت عايزة أكون مشهورة - كان كل حلمي إني أدهن حيطان البيت و أعيش مستورة مش خايفة و شايلة هم اللقمة اللي هناكلها بكرة أنا و أهلي .. محدش وعاني الدنيا ممكن تعمل فيا إية .. أهلي علموني كل اللي هما عرفينوا و من كتر الشقا و الفقر اللي عشوة معرفوش يعلموني حاجة في يوم تنفعني. يمكن جهل مني إن معرفتش دة لوحدي بس أهية الدنيا فهمتني بطريقتها .(الفقر و الجهل )، أنا عايزة أشكر ناس كتييرة أوي أوي إنهم إدوني الفرصة دي أولهم الأستاذة ياسمين أحمد كامل على تعبك و مجهودك الرهيب في أدق التفاصيل و بإمانك الكبير في المشروع .. شكراً علي روئيتك و تعبك و توجيهك و إخلاصك في العمل و إنك إدتيني فرصة جديدة و شخصية كانت مختلفة عليا".

