كارمن سليمان لزوجها : " كان لقانا أحلى صدفة "

ميرنا وليد - بيروت - في عيد زواجهما السابع، نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو من زفافها من الملحن المصري مصطفى جاد، مع أغنيتها "ربنا يخليك لقلبي"، وعلقت كاتبة كلمات من الأغنية وهي: "كان لقانا أحلى صدفة ياللي جنبك ببقى عارفة

انك انت جيت حياتي تِملى كل سنيني فرح".



وكانت قد وجهت كارمن سليمان رسالة لمصطفى جاد حيث نشرت صوراً لهما، وكتبت تعليقاً :"وفي عيد جوازنا السابع أحب اقولك اني محظوظة بيك يا أحن وأحسن راجل في الدنيا شكراً على كل حاجة عملتهالي وبتعملها شكراً على حبك وثقتك وتقديرك ليا ربنا يخليك ليا ويبعد عننا أي حاجة وحشة بحبك".

يذكر أن كارمن ومصطفى لديهما إبناً.