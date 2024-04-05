شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 26، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت آخر حلقة من مسلسل الحشاشين ظهورالفنانة أمينة خليل للمرة الأولى خلال أحداث الحلقة فى دور بدر البدور ابنة أحد الرعاة الذي قابل حسن الصباح صدفة واستضافه فى منزله بحجة أنه غريب، وما إن رآها ابن الصباح حتى طلب يدها للزواج مقابل أى مهر يرغب فيه الوالد إلا أن الأخير طلب رضاها أولاً.



من ناحية أخرى سبق وشهدت الحلقة خروج حسن الصباح من القلعة إلا أنه فور الخروج اصطدم بفئة من الشباب حاصرته إلا أنه فر منهم بالحيلة كعادته حينما أخبره أنه يعلم أن شيخهم مريض، وبالتالى ذهب لعلاجه بالدواء.وما إن شفى الشيخ حتى أخبره أنه كان يكرهه بشدة ولكن طالما كان السبب فى شفائه فالشباب سيخدمونه حتى يخرج للمكان الذى يرغب فيه.

كما شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين إخبار عمر الخيام صديقه صهبان بسره الممثل فى أن زوجة حسن الصباح استجارت بعمر الخيام وذهبت إليه، وهو ما يجعله خائفاً من شر ما سيحصل سواء حينما يعلم السلطان بذلك أو الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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