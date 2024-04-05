تفاصيل تكشف حول انضمام ميغان ماركل والأمير هاري إلى عائلة كردشيان

أفادت بعض التقارير ان كريس جينر، ٦٧ عامًا، تتواصل مع ميغان ماركل، ٤٢ عامًا، والأمير هاري، ٣٩ عامًا، للظهور في برنامج عائلتها الواقعي خاصة أن هناك على ما يبدو صداقة ناشئة بين كريس والزوجَين الملكيَين.

وقد وجّهت كريس دعوة إلى ميغان للانضمام إلى “The Kardashians” كنجمة ضيف ويبدو أن ميغان تفكّر في العرض.

وفقًا لمجلة “هيت”، فإن ميغان وهاري مهتمّان بالانخراط مع عائلة كردشيان لأنهما ينظران إليها على أنها “عائلة تتمتّع بالذكاء الإعلامي”.

وقد أشار أحد المصادر أن ميغان ترى في ذلك فرصة للتواصل واكتساب منظور جديد أثناء عودتها إلى صناعة الترفيه.

وأكّد مصدر أيضًا لمجلة “بيلا”، وفقًا لما أوردته The Mirror، أن كريس تتطلّع إلى جلب الزوجَين الملكيَين “إلى الاتجاه السائد”. وشدّد المصدر على الدوائر المشتركة بين العائلتَين، وأشار إلى أنه سيكون من الطبيعي أن يتعاونا معًا. ومع ذلك، أشار المصدر أيضًا إلى أن كريس تتعامل مع الموقف بالصبر ولا ترغب في الدفع بقوة شديدة.

وكشف المصدر كذلك أن فريق ميغان وهاري لم يعرب عن أي مشكلة من حيث المبدأ مع فكرة ظهورهما كضيفَين في برنامج الواقع. يمكن أن يكون هذا التعاون المحتمل بمثابة فوز كبير لكريس، لأنه يفتح فرصًا مربحة لكلا الطرفَين.

باختصار، أثارت العلاقة التي تم الإبلاغ عنها بين كريس جينر وميغان ماركل، إلى جانب احتمال انضمام الأمير هاري، تكهنات حول ظهور مستقبلي في مسلسل “The Kardashians”. يرى كلا الطرفَين فوائد محتملة في التعاون. ويبدو أن ميغان منفتحة على الفكرة بسبب رغبتها في توسيع شبكتها واكتساب منظور جديد في حياتها المهنية.