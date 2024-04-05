جان يامان يجسّد هذه الشخصيّة في أحدث مسلسلاته

تعاقد النجم التركي، جان يامان، على مشروع درامي جديد، حيث من المتوقّع ان يبدأ تصوير المسلسل الايطالي “ساندوكان” في الثاني والعشرين من هذا الشهر.

يجسّد “يامان” في المسلسل دور القرصان ساندوكان وتدور أحداث العمل في عام ١٨٠٠ وهو من انتاج شركة Luxvide الايطالية الشهيرة وسيتم تصويره باللغة الانجليزية ومن المخطط ان ينتهي جان من التصوير نهاية آب/أغسطس القادم.

الجدير ذكره أن ساندوكان هو شخصية قرصان ماليزي نشط في بحر الصين الجنوبي. من تأليف الكاتب الإيطالي إيميليو سالغاري. تمّ إنشاء عدة أفلام ومسلسلات عنه. ينشط ساندوكان في القرصنة ويحارب التجار والمستعمرين.

نذكر ان “يامان” كان قد تواجد مؤخرًا في البرازيل حيث تمّ استقباله بحفاوة بالغة جدًا. وأسباب الزيارة كانت لاهداف خيرية تخصّ الجمعية التي أسسها لمساعدة الاطفال المحتاجين.

نشير ان لجان يامان تجربة ناجحة في ايطاليا من خلال المسلسل الايطالي “ارجواني مثل البحر”مع فرانشيسكا كيليمي حيث حقق العمل على موسمَين نجاحًا كبيرًا.