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ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أكرم حسني على الجمهور بصورة عائلية مميزة نشرها عبر حسابه الخاص، ظهر فيها إلى جانب أفراد من عائلته، من داخل الجامع في أجواء من الإيمان والمحبة، وعلق على المنشور: "آخر جمعه في رمضان و لنا دعوه لا ترد بإذن الله، اللهم لا ينقضي رمضان إلا وانت راضٍ عنا واحفظ بلادنا و انصر اخوا تنا في فلس ط ين".
وكان فاجأ أكرم حسني مشاهدي مسلسل "بابا جه"، بظهور أبنائه في الحلقة الأخيرة من المسلسل.
وقدم أكرم حسني إبنيه "روبا وياسين" في الحلقة الأخيرة، إذ ظهرا بمشهد كانا يبحثان فيه عن أب للإيجار، بسبب غياب والدهما أكرم حسني في التصوير لفترة طويلة.
وظهر أكرم وهو يجيبهما منفعلاً: "يلا اتفضلوا على البيت وبلاش دلع"، وذلك في لمحة لافتة في المسلسل.
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل الجامع وبأجواء عائلية مميزة.. أكرم حسني يوجه رسالة في آخر أسبوع من شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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