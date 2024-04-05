ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، وهي تشارك الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان غناء "متل الغيمة".

وتشهد أغنية "متل الغيمة" للفنانة اللبنانية ماريلين نعمان، والتي أدتها ضمن أحداث مسلسل "ع أمل"، الذي تجسد فيه شخصية "فرح"، حالة من التفاعل الواسع بين الجمهور، فقد عبر المتابعون عن إعجابهم بأدائها وصوتها، كلمات وألحان الأغنية لـ جاد عبيد.

وتصدرت أغنية "متل الغيمة" الترند على نطاق واسع، ودخلت بمقارنة قوية مع أغنية الشارة "أنا مش صوتك"، التي غنتها الفنانة اللبنانية إليسا، والتي رغم نجاحها الساحق، إلا أن آراء المتابعين إنقسمت، فمنهم من رأوا أن "متل الغيمة" تفوقت على "أنا مش صوتك" لناحية الإنتشار، وغيرهم أكدوا أن الأغنيتين نجحتا بالطريقة نفسها.

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تشارك ماريلين نعمان غناء "متل الغيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.