بفستان أسود قصير.. كايلي جينر تستعرض أنوثتها ورشاقتها بإطلالة رائعة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، وظهرت مرتدية فستاناً ضيقاً قصيراً باللون الأسود، بكمين طويلين شفافين، وتركت شعرها القصير منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وقد تصدرت كايلي جينر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تجنبها الإجابة عن سؤال حول حبيبها الممثل العالمي تيموثي شالامي، ما أثار التساؤلات حول إنفصالهما.

وخلال مقابلتها مع صحيفة "نيويورك تايمز" سألها الإعلامي عن التغير الكبير في أسلوب إطلالاتها بعد علاقتها بالممثل تيموثي شالامي، قالت النجمة: "لا أعرف شعوري حيال ذلك. أنا فقط لا أريد أن أتحدث عن الأمور الشخصية"، مضيفةً أنّها لا تقرأ سوى تعليقات المتابعين على منشوراتها المرتبطة بأعمالها، ما اعتبره الجمهور تهرب من الإجابة، وزاد التكهنات حول إنفصالها عنه.



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