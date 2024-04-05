شاهد.. حسن البلام يعترف بندمه على تجسيد دور امرأة ويكشف عن معاناته في عالم الفن

في مقابلة مع برنامج “بودكاست بيغ تايم”، كشف الفنان الكويتي حسن البلام عن ندمه بسبب تجسيد دور امرأة في عمل فني. وأعرب البلام عن تحدياته التي واجهها بسبب قوانين العادات والتقاليد التي ترفض تجسيد الفنان دور امرأة.

وقد أكد البلام أنه في وقت تقديمه لهذه الشخصية لم يهتم بردود الفعل، ولكن عندما نشأ ورغب في الزواج وقام بزيارة العديد من المنازل، تعرض للرفض بسبب تجسيده لدور امرأة. وأوضح أن الناس في نظرهم لا يرون الفنان الذي يقوم بهذه الخطوة كرجل، فهم يرون أنه يضع ماكياج وياريس ملابس نسائية.

وأشار البلام إلى واقعة الفنان الكويتي إبراهيم الصلال الذي قام بتجسيد شخصية امرأة تدعى “سمية” قبل 30 عامًا، وفي إحدى السنوات قرر الترشح لانتخابات مجلس الأمة. واستغل المرشحون هذا الدور الذي قام به الصلال واعتبروه سببًا للهجوم عليه.

وأضاف البلام أنه قام بإعداد رسالة أكاديمية لنيل درجة الماجستير تتناول تقييم الرجال لأدوار النساء في المسرح الكويتي. يعكس ذلك رغبة البلام في تسليط الضوء على هذا الموضوع وفهم التحديات التي يواجهها الفنانون الذين يقومون بتجسيد أدوار مختلفة.