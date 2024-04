شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعي 25 .. عايدة رياض تقرر الاعتراف على نفسها بقتل سيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة watch it، نجاح حيلة ياسين "أمير كرارة" ويحيى "تامر نبيل" لجعل ناهد "عايدة رياض" تتحرك وتعترف على نفسها بقتل عبد الحميد الرفاعى، حيث أخبرها يحيى أنه تم القبض على ابنها فاروق "أحمد رزق" بتهمة قتل عمه عبد الحميد وأن كل الأدلة تؤكد تورطه في القضية، وتأكدت ناهد من ذلك بعدما شاهدت صورة فاروق مقبوض عليه.

يحيى يخبر رقية "ملك قورة" أن فاروق تم القبض عليه بسبب قتل عمها عبد الحميد إلا أن رقية مازالت مصرة على أن ياسين ليس بريء ولا ترغب في ترك البيت لأنها لا تريد الجري في الشوارع، لتأتى لناهد بعد ذلك وتسأل على فاروق وتبلغها رقية بأن مقبوض عليه لأنه قتل عمها، لتتحرك عايدة مباشرة إلى قسم الشرطة حتى تعترف على نفسها بأنه من قتلت عبد الحميد.

وخلال الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعى، طمأن ياسين، سامية "ميرنا جمل" أنه سيكمل معها وسيتزوجها لأنه يحبها ولا يستطيع الاستغناء عنها، ولكنه سينتظر حتى تنتهي من مشاكله حتى لا يورطها معه خاصة وأنه مطارد وفى نفس الوقت منشغل بالبحث عن ابنته بعدما اخفتها طلقته عنه.

يتفق ياسين وأخيه يحيى "تامر نبيل" على حلية تجعل ناهد "عايدة رياض" تعترف بأنها التي قلت عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب"، حيق يقوم يحيى بتحرير محضر ضد فاروق الرفاعى "أحمد رزق" بأن البازار الخاص به أوراق تراخيصه غير منتهية، يتم استدعاء فاروق إلى قسم الشرطة وابلاغه أنه سيتم تشميعه حتى يتم تسوية الأمور.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.