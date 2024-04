شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 25.. استدعاء فاروق فى قسم الشرطة وحيلة ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة watch it، حيث يطمئن ياسين "أمير كرارة"، سامية "ميرنا جمل" أنه سيكمل معها وسيتزوجها لأنه يحبها ولا يستطيع الاستغناء عنها، ولكنه سينتظر حتى تنتهي من مشاكله حتى لا يورطها معه خاصة أنه مطارد وفى نفس الوقت منشغل بالبحث عن ابنته بعدما اخفتها طليقته عنه.

يتفق ياسين وأخيه يحيى "تامر نبيل" على حلية تجعل ناهد "عايدة رياض" تعترف بأنها التي قلت عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب"، حيق يقوم يحيى بتحرير محضر ضد فاروق الرفاعى "أحمد رزق" بأن البازار الخاص به أوراق تراخيصه غير منتهية، يتم استدعاء فاروق إلى قسم الشرطة وابلاغه أنه سيتم تشميعه حتى يتم تسوية الأمور.

بدأت الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعى بتهديد سعيد "محمد لطفى" لناهد بالسلاح في الشقة التي نقلت فيها، وأجبرها على الرد على رجل فاروق الذى أرسله للاطمئنان عليها، لتفتح الباب وتبلغه بأنها لا تريد أن تتحدث معه، ويقوم ياسين بحيلة لإبعاد الحارس عن العمارة لينزل سعيد وبذرة ومعهما ناهد.

يحاول ياسين الاتصال بطليقته هند للاطمئنان على ابنته ولكنها لا ترد عليه لأنها غاضبة منه، وتقرر العودة إلى شقتها القديمة، ويقرر ياسين النزول والبحث عنها خوفا من سفرها أو إخفاء ابنته عنه، وفى نفس الوقت يأخذ ياسين ويحيى "تامر نبيل" على شقة بعيدة والتحفظ عليه، وتتحدث جمالات "رحاب الجمل" مع سعيد في قصة زواجهما وأن يطلب يدها من ياسين

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.