شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير مع حق عرب على المقاهى.. وفرحة بعودة السويركى وتصدره للتريندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من النجاح يحققها مسلسل حق عرب مع التفاعل الكبير من قبل جمهور المسلسل ممن تفاعلوا بطريقتهم الخاصة مع أحداث حلقة الأمس الـ 25، وذلك بعدما شهدت الحلقة عودة عرب – أحمد العوضى – إلى منطقته من جديد عقب تعافيه من الإدمان.

كما شهدت الحلقة مشاركته للفنانة وفاء عامر – صباح الجيوشى – في محل يحمل اسم عرب السويركى افتتحه أمام أعداءه ضمن أحداث المسلسل، وهو ما جعل جمهور المسلسل يتفاعل مع العمل على طريقتهم الخاصة داخل المقاهى.

وذلك بعدما تصدر المسلسل التريندات خلال أكثر من دولة عربية أمس بالتزامن مع عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل حق عرب.

هذا وكشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث اعترف علي - محمد أحمد ماهر، لعرب - أحمد العوضي، وأمه ماجدة - سلوى عثمان، أنه باع نصيبه في البيت لرباح - وليد فواز، فتشاجر عرب مع أخيه وطرده من المنزل، وذهب لرباح وتشاجر معه مشاجرة كبيرة، وتوعده إذا لم يقم ببيع نصيب أخيه مرة أخرى.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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